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محافظات

إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب الخلاف على بيع قطعة أرض في سوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهد مركز سوهاج مشاجرة بين طرفين حيث أصيب خلالها 5 أشخاص لخلافات على بيع قطعة أرض زراعية وتم نقل بعض المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد والبعض الآخر لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية لتحرير محضر بالواقعة.


تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من الرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث شرطة مركز سوهاج بنشوب مشاجرة طرفيها كل من:-  
" طرف أول " 
1- محمد ح ع ح- سن 49 عامل مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ " 
2- زوجته كريمة م ع ع - سن 39 ربة منزل مصابه " جرح أعلى الحاجب الأيمن " 
3- نجلهما مصطفي سن 21 عامل  مصابا ً " كدمات متفرقة بالجسم " - وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديده  
" طرف ثان "  
1- رمضان ا ع ع - سن 48 تاجر مصابًا " جرح رضي بالساعد الأيمن 
2- شقيقيه عبد اللاه سن 44 تاجر  مصابًا " بكدمة بفروة الرأس " وتم نقلهما 
لمستشفي سوهاج العام 
3- جمال سن 42 عامل زراعي والطرفان مقيمان بذات الناحية 
 

تمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني " فأس " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلاف علي بيع قطعة أرض زراعية بذات الناحية ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمين للنيابة 

 

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