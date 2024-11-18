عبد الجليل: أتمنى أن ينجح أبوريدة في تعديل مسار قطاعات الناشئين

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، إن اللاعبين الشباب والناشئين في المنتخبات الوطنية كلهم عناصر جيدة، مشيرا إلى أنه لم يتم إعداد منتخب الشباب مواليد 2005 بشكل سليم، مؤكدا أن المدربين الذين تولوا المنتخبات جيدين، لكن لابد أن يكون هناك خبرات في انتقاء اللاعبين للانضمام للمنتخبات الوطنية.

وقال عبد الجليل عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "العديد من الأندية قامت بعمل الكشوفات الطبية (كشف الأسورة) ورغم ذلك خرجت بعض النتائج في المنتخبات الوطنية للاعبين أعمارهم مزورة، ولابد أن تساعد الأندية منتخبات مصر في المرحلة المقبلة بمحاربة ظاهرة التسنين والتزوير في الأعمار، بعيدا عن هوس المنافسات".

وأضاف: "ميكالي لا يعرف لاعبي منتخب الشباب، وكان عليه الإبقاء على وائل رياض مساعدًا معه على الأقل، العمل مختلف في قطاعات الشباب والناشئين، وهاني أبوريدة حاليا سوف يتولى ادارة اتحاد كرة القدم وننتظر المزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "هناك بعض الوجوه القديمة لا تصلح للعمل مجددًا مع هاني أبوريدة، وتصريحاته الأخيرة جيدة للغاية، ونتعشم فيه كثيرا لتطوير قطاعات الناشئين، ونتمنى دعمه لعلاء نبيل من أجل بناء منتخبات قوية خلال المرحلة المقبلة".

حسام حسن يستحق الدعم

وأكمل: "حسام حسن يستحق الدعم بعدما قام بمنح لاعبين كثيرين الفرصة خلال المباريات الماضية، وإمام عاشور لابد أن يستعيد مستواه سريعًا خصوصا أن هناك عناصر تسير بشكل جيد مؤخرًا منها محمود صابر في وسط الملعب، وكذلك إبراهيم عادل وكوكا وآخرين".

وتابع: "مصطفى محمد عليه مواصلة مسيرته في أوروبا، وأتمنى أن يقاتل من أجل اللعب في أكبر الفرق الأوروبية مستقبلا".