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سياسة

نقابة المحامين تواصل إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

واصلت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، بنادي المحامين  النهري.

محامين الجدول العام 

وتستكمل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، غدًا الإثنين، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، وضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

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