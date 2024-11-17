15 كيانًا جديدًا على طاولة الطروحات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري

بدأ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناقشة تطورات برنامج الطروحات الحكومية.

استعرض الاجتماع الكيانات الجاهزة لطرح حصص منها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل قطاعات متنوعة مثل البنوك، المطارات، المستحضرات الطبية، البلاستيك، الزجاج، والبتروكيماويات.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى وجود نحو 15 كيانًا آخر قيد الإعداد لعمليات الطرح المستقبلية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات الطرح لتحقيق المستهدفات الحكومية ضمن هذا الإطار.

إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع موضوعات أخرى، منها الجهود المبذولة لتحفيز التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية مصر للوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية عبر مشروعات استثمارية منخفضة الانبعاثات.

كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات لدعم المصدرين وزيادة الموارد من العملة الأجنبية.

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي بعد مشاركة رئيس الوزراء في قمة المناخ "كوب 29" في العاصمة الأذرية باكو، التي ركزت على تمويل المناخ وقضايا الاستدامة.