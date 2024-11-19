صيانة السيارات، 6 أسباب وراء ظهور ضوء المحرك

يعتبر الاستخدام المستمر للسيارات، يؤثر في العمر الافتراضي لمحرك السيارة، ويظهر ذلك من خلال ظهور ضوء المحرك على عداد السرعة لتحذير السائق من وجود مشكلة بالأنظمة المرتبطة بمحرك.



حيث يظهر ضوء المحرك على لوحة العدادات عندما يكتشف النظام مشكلة أو خللًا في أحد الأنظمة الرئيسية للسيارة.

أسباب ظهور ضوء المحرك

ونرصد في التقرير التالي أسباب ظهور ضوء المحرك علي لوحة السيارة وهو كالتالي:

1-غطاء الوقود غير محكم

إذا لم يكن غطاء الوقود مغلقًا بإحكام بعد التزود بالوقود، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في نظام التحكم في الانبعاثات، مما يسبب ظهور ضوء المحرك.

2-عطل في شمعات الإشعال (البواجي)

شمعات الإشعال التالفة أو القديمة قد تؤثر على عملية الاحتراق داخل المحرك، مما يؤدي إلى تشغيل ضوء التحذير.

3-مشكلات في نظام العادم

انسداد أو تلف المحول الحفاز (Catalytic Converter) أو تسرب في نظام العادم يمكن أن يكون سببًا لظهور ضوء المحرك.

4- استشعار الأكسجين (Oxygen Sensor)

عطل في حساسات الأكسجين قد يؤدي إلى اختلال في نسبة الوقود والهواء داخل المحرك، مما يسبب ظهور التحذير.

5-مشكلات في نظام الوقود

انسداد البخاخات أو ضعف ضغط الوقود يمكن أن يتسبب في تشغيل ضوء المحرك.

6-مشكلات كهربائية

خلل في الأسلاك الكهربائية أو نظام التحكم الإلكتروني قد يؤدي إلى تشغيل ضوء التحذير.

ماذا تعني ألوان ضوء المحرك؟

ضوء ثابت

يشير إلى مشكلة تحتاج إلى فحص في وقت قريب.

ضوء يومض

يشير إلى مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى تلف المحرك. أوقف السيارة فورًا واطلب المساعدة.

كيف تتجنب ظهور ضوء المحرك؟

1-الصيانة الدورية

قم بإجراء الصيانة الدورية للمحرك بما في ذلك تغيير الزيت، استبدال شمعات الإشعال، وتنظيف فلتر الهواء.

2-استخدام الوقود المناسب

استخدم نوع الوقود الموصى به من قبل الشركة المصنعة لتجنب انسداد نظام الوقود.

3-فحص نظام العادم

قم بفحص نظام العادم بانتظام للتأكد من عدم وجود انسداد أو تسرب.

4-التحقق من حساسات الأكسجين

استبدل حساسات الأكسجين وفقًا لجدول الصيانة الموصى به لتجنب مشكلات الوقود.

5-مراقبة أداء السيارة

كن على دراية بأي تغيرات غير طبيعية في أداء السيارة مثل الاهتزاز أو فقدان القوة.

مقارنة بين الأسباب البسيطة والأسباب المعقدة لظهور ضوء المحرك