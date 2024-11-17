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تعليمات هامة قبل دخول امتحانات وظيفة إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف

وظائف إمام وخطيب
وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف ,  فيتو
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وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، إجراء الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف.

 

وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، ويتساءل المتقدمون عن أهم محاور الاختبارات الإلكترونية التي تجري لهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات وأهم التعليمات والنصائح لدخول تلك الاختبارات، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات 29 يوليو الجاري.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية

وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف , ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف ,  فيتو
وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف ,  فيتو

 

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

 

وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف ,  وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

 

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات. 

 

وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف ,  مركز تقييم القدرات والمسابقات والتابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد أحد المراكز المهمة والذي تم افتتاحه 9 يوليو 2019 من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو الذي لعب دورا فعالًا خلال الفترة الماضية وذلك في اختيار الموظف الأنسب للعمل بالجهاز الإداري بالدولة.

 

معلومات عن مركز تقييم القدرات والمسابقات 

 

وكان الهدف من إنشاء مركز «تقييم القدرات والمسابقات» إيجاد منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة. 

تجري عملية الاختبارات في المركزاعتمادًا على «الاختبارات» في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، وتم وضع تلك الأسئلة -كما ذكر في السابق- من قبل أساتذة وخبراء متخصصين تم التعاقد معهم من قبل الجهاز ويتم تغييرهم باستمرار.

 

وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف ,  كما يتم عمل ما يسمي ببطاريات أسئلة (بنك أسئلة) والجهاز يقوم بالتبديل بين البطاريات كما لا يوجد امتحان متشابه مع الآخر ولا يتم تكرار تلك الأسئلة بين الامتحان والآخر.

النوع الثاني من الاختبارات هو التخصصي والذي يتم بالتنسيق بين الجهاز والجهة التي تريد الموظفين لديها أو المتقدمين لوظائف لديها حيث إن هناك جهات تقوم بإعطاء أسئلة للجهاز.

ويقوم الجهاز بضم تلك الأسئلة ضمن الأسئلة التي يقيم على أساسها الموظف، والعنصر البشري لا يوجد له أي دور في مركز تقييم القدرات والمسابقات والمركز مميكن بالكامل وجميع مراحل التقييم تتم بشكل إلكتروني».

 

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