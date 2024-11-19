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تبدأ من 184 الف جنيه، خريطة بأسعار شقق سكن لكل المصريين 5 بالمحافظات

شقق سكن كل المصريين،
شقق سكن كل المصريين، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خريطة بأسعار شقق سكن لكل المصريين 5  بالمحافظات والمقرر بدء سحب كراسات الشروط للتقديم غدا الاثنين بمكاتب البريد المميكن.

والطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

وننشر خريطة بأسعار شقق سكن لكل المصريين 5  بالمحافظات كالتالي:

 

الشقق  الجاهزة للتسليم  بمساحة  75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه تقع في:

 

محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوجة".

الشقق  الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه تقع في:

 محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشأة في موقع "خارفة المنشأة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

الشقق الجاهزة للتسليم بمساحة  90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه تضم:

- أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو".

- الجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط".

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه تقع في:

-أسوان بمدينة إدفو.

-أسيوط بساحل سليم بموقع "المطمر".

- منفلوط بموقع "العتامنة".

-الفيوم بمدينة "هوارة".

-المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش".

-سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية.

-الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه.

-قنا بمدينة أبو تشت  بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.

-

-الشقق  الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه تضم:

-أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري".

-الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة"، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".

 

-الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه تقع في:

- أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين".

- الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود.

- المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة.

- البحيرة بمدينة كفر الدوار.

-المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.

-بني سويف بمدينة بياض العرب.

-محافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.

 -محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة".

-محافظة مطروح بمدينة الحمام.

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري  90 مترًا وبسعر 400 ألف جنيه تقع في:

- محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس".

-محافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين".

 -محافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية.

 -محافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.

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