الأحد 17 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

توافد أبطال "فخر السويدي" على السجادة الحمراء للفيلم السعودي بـ مهرجان القاهرة (صور)

أبطال فيلم فخر السويدي،
أبطال فيلم فخر السويدي، فيتو

توافد أبطال وصناع الفيلم السعودي فخر السويدي على الريد كاربت التي تسبق عرض العمل بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤٥.

وفيلم فخر السويدي من بطولة فهد المطيري "أبوسلو"، فيصل الأحمري، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، ياسين غزاوي، ومن تأليف يزيد الموسى، ومن إخراج هشام فتحي، عبدالله بامجبور، وأسامة صالح.

 

وتدور أحداث الفيلم حول مدير ثانوية السويدي الأهلية الذي يقرر تأسيس فصل شرعي، مع وجود عدد من الطلاب ذوي السلوك المتمرد، يشعر المدير بمشاعر الأبوة نحو هؤلاء الطلاب، ويراهن عليهم في مواجهة التحديات المتمثلة في ضغط أخيه، وقرارات مجلس إدارة المدرسة؛ ليقدم نتائج ملموسة أو يلغي تلك التجربة.  

 

مهرجان القاهرة السينمائي

وتمثل فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.  


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