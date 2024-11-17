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ثقافة وفنون

أسر ياسين: سعيد بعرض أول حلقتين من "موعد مع الماضي" بمهرجان القاهرة السينمائي

اسر ياسين
اسر ياسين

احتفل الفنان آسر ياسين، بعرض أول حلقتين من مسلسله الجديد موعد مع الماضي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ  45 

وقال أسر ياسين:" إنه يشعر بالفخر والسعادة لعرض مسلسل موعد من الماضي، من خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، مشيرا إلي أن العمل به احترافية شديدة.

وأضاف:" المسلسل ٨ حلقات بس معمول بشكل كويس جدا، الجمهور أول ما يشوف الحلقة الأولي مش هيقوم من علي الكرسي ، لحد لما المسلسل يخلص وهي تجربة كلها إثارة وتشويق.

موعد مع الماضي

تدور أحداث المسلسل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟.

 

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. المسلسل لا يكتفي بإبقاء المشاهدين في حالة توتر دائم، بل يجعلهم يتساءلون باستمرار: إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟.

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

يعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج السدير مسعود.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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