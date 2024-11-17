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بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023

التحول الرقمي في
التحول الرقمي في مصر
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (الرقمة في مصر 2023).

الرقمة في مصر 2023

تزامنًا مع افتتاح فعاليات النسخة الـ28 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كايرو آي سي تي ٢٠٢٤، إليك أهم جهود مصر في التحول الرقمي خلال الفترة الأخيرة!

May be an image of ‎text that says "‎"الرقمنة في مصر "2023 تعرف إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموّا بين قطاعات الدولة على مدار سنكوات متتالية وإيرادات 315 مليار جنيه في العام المالي الحالي /2023 2024 القطاع قدر يحقق %16.3 معدل نمو في العام المالي 2023/2022 مؤشرات دولية كتير أشادت به زي: 3 مؤشر الثقة في مواقع تقدیم خدمات التعهيد ابرة للحدود."2023 مصر في المركز الثالث عالميًا صعودًا المركز في 2022 مؤشر الاتصال 95 العالمي في 2023 لقدم 16 79 مركرا لتصل مركزالتصلإلى 1000o00e WWW.IDSC.GOV.EGO000O006 WWW.IDSC.GOV.EG 2023 2022 1 المصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‎"‎
May be an image of ‎one or more people and ‎text that says "‎"الرقمنة قمنة في مصر "2023 تعرف إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموّا بين قطاعات الدولة على مدار سنكوا وات متتالية @frtil. 桃產加蛋 마을시마조나사수라산 မ မမဲ 温桃 1 سرعة مصر الأولى إفريقيا في متوسط سرعة الدنترنت الثابت بمتور ط 64.5 ميد /ابايت ثانية في شهر نوفمبر 2023 وفقًا لشركة أوكلا" مؤشر جاهزية الحكومة 65 اء للذكاء الاصطة 62 دم تقدم ترتیب مصر مراكز لتصل إلى المركز 2023 2022 81 مؤش الأداء التنظيمي، تقدم 53 28 مركرًّا لتصل إلى المركز f0000000 WWW.IDSC.GOV.EG 2021 2023 بين من منيندولية 192 دولة 2 لمصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‎"‎‎
May be an image of text
May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎في البنية التحتية الرقمية သသံနေပါမမ်ကာအ 304 جدل محطة محطةتغطية تغطية جديدة 4G بخدمات المحمول تم إنشاؤها 1367 برجا محمولا تم إنشاوها وتطويرها 267 فرية تم مده بكابلات الألياف الضوئية 150 مليار جنيه تكلفة إحلال شبك ات النحاس بكابلات الألياف الضوئية %87 نسبة المناطق المأهولة المغطاة بخدمات الجيل الرابع بإجمالي عدد المحطات 34706 محطات f000000O WWW.IDSC.GOV.EG المصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‎"‎‎
May be an image of ‎car and ‎text that says "‎البريد المصري كان تطويره واضح أكثر သသသံးနော်ပ်ား EGYPT OYPTPOST الي_لصر ΑTΜ 0000 VISA 4527 مكتب عدد منافذ البريد 3840 مكتب بريد تم تطويرها افتتاح مكتب Thru" drive مدينة نصر، وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب لمك البريد "الخدمة من داخل السيارة Thru" "drive 221 ألف_عملية عملية صرف وتحصيل التمويل متناهي الصغر خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة نمو %98 مقارنة بالعام المالي الذى يسبقه 5 المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1000000O WWW.IDSC.GOV.EG‎"‎‎
May be an image of 2 people and text
May be an image of ‎text that says "‎بدأنا مراحل جديدة في توطين صناعة الإلكترونيان نيات زي مثلَّا 9 إنشاءو مراكز إيداع مصر الرقمية والوصول إلى إجمالى 20 مركزا لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات رات لرقمية.للشباب بدء تصنيع الهواتف المحمولة لكل من سامسونح وشاومى محليّا في مصر بنسبة تصنيع محليّ تزيد على %40 15+ شركةناشئة ناشئة تم تأسيسها في تصميم الإلكتر ونيات وحلول الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي %20 زيادة في صادرات تصمي اإكتر ونيات والأنظمة المدمج ة لتصبح 490 مليون دولار 8 شركات جديدة متخطط في تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة تأس ليصبح الإجمالي شركة عالمية ومحلية f0000000 WWW.IDSC.GOV.EG 7 المصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‎"‎

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