بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (الرقمة في مصر 2023).
الرقمة في مصر 2023
تزامنًا مع افتتاح فعاليات النسخة الـ28 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كايرو آي سي تي ٢٠٢٤، إليك أهم جهود مصر في التحول الرقمي خلال الفترة الأخيرة!
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