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ثقافة وفنون

حسام داغر ينتهي من تصوير الفيلم الأمريكي "40 يوم"

بوستر الفيلم،فيتو
بوستر الفيلم،فيتو

انتهى الفنان حسام داغر من تصوير فيلم أمريكي يحمل أسم “40 يوم”، والذي تم تصويره كاملا في هوليود ولوس أنجلوس، تمهيدا لطرحه ببعض السينمات في عدد من الدول.

 

الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل في الولايات المتحدة

 

وقال حسام داغر: إنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية، علي مدار شهرين كاملين بهوليوود ولوس انجلوس، الفيلم سيناريو وإخراج المخرج المصري الأمريكي بيتر تيكلا ، ومدير التصوير العالمي الهندي شاهان روو.

 

وأضاف أن فيلم ٤٠ يوم هو فكرة mira victor عن قصص حقيقية عن الهجرة غير الشرعية لأمريكا عن طريق حدود المكسيك، واسم الفيلم هو فترة الأحداث التي تستغرقها الرحلة المؤلمة لمدة أربعين يومًا عبر الحدود من كولومبيا، ومرورًا بنيكاراجوا عبورًا بالمكسيك لدخول الولايات عن طريق ولاية كاليفورنيا.

 

قصة فيلم 40 يوم

وأوضح حسام داغر أن موضوع الهجرة غير الشرعية لأمريكا هو موضوع الساعة هناك، حيث دارت المنافسة بين المرشحين الرئاسيين علي قضية المهاجرين غير الشرعيين وتدور الأحداث حول رجل مصري وزوجته الحامل الذي يحاول العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والأنهار والجبال،  بحثًا عن مستقبل أفضل لابنه القادم،  ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الأمريكي، وتربطهم ببعض علاقات إنسانية متعددة.

الفيلم بطولة العديد من الممثلين من أمريكا وأمريكا اللاتينية والهند وأرمنيا وإفريقيا، مما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقية الأحداث، ومتوقع نزول الفيلم في دور السينما الأمريكية في بداية 2025.

 

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أعمال الفنان حسام داغر حسام داغر الفنان حسام داغر

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