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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب الجزائر يتقدم على ليبيريا 2-1 في الشوط الأول

الجزائر وليبيريا
الجزائر وليبيريا

تقدم منتخب الجزائر على نظيره ليبيريا بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

افتتح منتخب ليبيريا التسجيل عن طريق سامبسون دويه في الدقيقة 6، فيما سجل هدف التعادل لـ الجزائر اللاعب عيسى ماندي في الدقيقة 20، وأحرز رياض محرز هدف التقدم في الدقيقة 30.

 

تشكيل الجزائر أمام ليبيريا

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز.

في خط الدفاع: عيسى ماندي - محمد الأمين توجاي - رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: فارس شايبي - يوسف عطال - أحمد قندوسي - جوان حجام.

في خط الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - أمين جويري.

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القناة الناقلة لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

 تنقل  قناة beIN Sports HD 2 مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

 

ونجح منتخب الجزائر في التأهل رسميًا من الجولة الرابعة بعد جمعه 12 نقطة، وقبل التعادل الأخير أمام غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة.

ويحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة جمعهما من 4 فوز وتعادل وحيد، في حين أن منتخب ليبيريا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

 

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية رفقة الجزائر، حيث يقع في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين المركز الأخير يقع فيه منتخب توجو بنقطتين.

وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

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