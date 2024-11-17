الأحد 17 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد لطفي ونادين نجيم في ضيافة "صاحبة السعادة"

محمد لطفي مع صاحبة
محمد لطفي مع صاحبة السعادة، فيتو

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة  “dmc”غدا المقبل الفنان محمد لطفي وأولاده عمر وإبراهيم في حديث خاص عن الفن والحياة.

وفي حلقة يوم الثلاثاء من البرنامج، يستضيف "صاحبة السعادة" الفنانة نادين نجيم حيث تتحدث عن حياتها الأسرية والفنية وأهم التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الرياضي وكيف تغلبت عليها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتطرق لها اللقاء.

برنامج صاحبة السعادة

 

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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محمد لطفي الفنان محمد لطفي الفنانة نادين نجيم إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة

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