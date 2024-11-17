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أخبار مصر

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

الاهرامات
الاهرامات
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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر قيام بعض العمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة.

 

حقيقة وجود أعمال تكسير بالهرم الاكبر 

من جانبه أكد اشرف محي الدين مدير آثار منطقة الهرم، انه يجري اعمال تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة للهرم الكبير، وهو كابل تم تركيبه منذ عشرات السنين وعليه طبقة مونة غير أثرية وتم وضعها منذ سنوات.

واضاف مدير آثار منطقة الأهرامات في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الفيديو المنتشر هو عبارة عن الأعمال التي تجري لإزالة المونة الموجودة على الكابل الكهربائي ويجري إزالتها لتغيير الكابل الخاص بالهرم الأكبر وتم وضع طبقه مونة، ولم يتم المساس بجسم الهرم ولا أي حجر من أحجاره.

 

أسباب وجود تكسير بالهرم الأكبر 

وأشار مدير عام منطقة آثار الهرم إلى أن جميع الأعمال تمت عن طريق الشركة المسؤولة، وفور علم المفتشين تم وقف الأعمال وحتى نهاية الزيارة على أن يتم العمل بعد أوقات العمل الرسمية.

 

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