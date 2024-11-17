الأمن ينجح فى القبض على المتهم بإنهاء حياة طفل ملوي بالمنيا

صرح محمد حماد، محامي المجني عليه "سيد هلال"، ابن قرية قلبا التابعة إداريا لمركز ومدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، والذي لقي حتفه على يد شاب رميا بالرصاص، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم مرتكب الواقعة خلال الساعات القليلة الماضية، على أن يتم عرضه على النيابة لبدء التحقيق في الواقعة.

القبض على المتهم بإنهاء حياة طفل ملوي بالمنيا

وجدير بالذكر، شهدت قرية قلبا، التابعة لمركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، واقعة مأساوية تمثلت في مقتل الطالب سيد هلال، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، على يد شاب قام بإطلاق النار عليه، الحادثة وقعت بعد أن ألقى الطفل حجارة على سيارة الشاب.

حادثة مقتل طالب في ملوي بالرصاص

وفي تصريح لأحمد هلال، شقيق الضحية، قال إن سيد خرج مساء الأربعاء الماضي للعب مع أصدقائه، ولكنه تعرض للاعتداء القاتل.

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وأكد أحمد في تصريحاته لـ فيتو، أنه لا يعلم إن كان شقيقه قد ألحق ضررًا بالسيارة أو قال شيئًا مستفزًا، متسائلًا كيف يمكن لشاب أن يطلق النار على طفل لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره.

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وأضاف أحمد، أن شقيقه ترك المدرسة مؤخرًا للعمل على مساعدة أسرته بعد وفاة والده، معبرًا عن حزنه قائلًا: "كيف يحدث هذا لشخص لا يزال في مرحلة الطفولة؟"، واصفًا شعور عائلته بالصدمة الكبيرة عندما علموا بتفاصيل الحادث.

جنازة الطالب سيد هلال في ملوي

من جهته، علق وليد كسبان، جار الضحية، أن والدة سيد في حالة انهيار مستمر منذ يوم الحادث، وأوضح أن مشاعر الحزن كانت واضحة خلال جنازة الطفل التي حضرها أكثر من خمسة آلاف شخص من القرية والمناطق المجاورة، حيث يعتبر أهالي المنطقة سيد واحدًا من أبنائهم.

وأشار الجيران إلى ضرورة سرعة القبض على الجاني، معبرين عن تقديرهم لتحرك الأجهزة الأمنية في التعرف على القاتل، خاصةً كونه استخدم سلاحًا كاتمًا للصوت.