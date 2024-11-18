محمد فراج: مازلت فى بداياتي الفنية.. وأحب تقديم أعمال لها قيمة.. وهذا المخرج «جميله على رأسى لحد ما أموت » ( حوار )

>> مهرجان الجونة مصدر فخر لصناع السينما وأقول دائمًا «ربنا يخليه لينا»



>> مسلسل «منتهى الصلاحية» مقرر له العرض فى موسم دراما رمضان المقبل



يُعتبر محمد فراج من الممثلين الموهوبين سينمائيًا وتليفزيونيًا، حقق نجاحًا وانتشارًا فى وقت قصير.

شارك فى عديد من الأعمال الفنية المتميزة. شارك فيلمه “ڤوى ڤوى ڤوي” فى الأوسكار لعام 2023، فيما ترشح فيلم آخر شارك فيه مؤخرًا وهو “رحلة 404” للمشاركة بالأوسكار أيضًا لهذا العام 2024.

“ڤيتو” التقت محمد فراج على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى التى اختتمت فعالياتها مؤخرًا، حيث أجرت معه حوارًا تطرق للعديد من كواليس رحلته الفنية وأعماله المقبلة.. وإلى نص الحوار:

*بداية.. كيف تابعت الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى هذا العام.. وما أبرز ما لاحظته بها؟



مهرجان الجونة السينمائى منذ دورته الأولى وحتى السابعة هذا العام يتطور ويتزايد دائمًا كما أن قيمته الفنية والإنسانية ظهرت بشكل كبير خاصة خلال الدورتين السادسة والسابعة هذا العام.

فعاليات المهرجان أقيمت فى أجواء رائعة، كل ذلك أشعرنى بشرف وفخر كبيرين تجاه بلدى وصناعة السينما فيها لذلك أقول دائمًا «ربنا يخلى لينا مهرجان الجونة»، ومن قلبى شكرًا للقائمين على إدارة المهرجان.



*لحظات مؤثرة مررت بها خلال إشادة المخرج تامر محسن بموهبتك خلال الجلسة الحوارية التى عقدها مهرجان الجونة مؤخرًا.. صف لنا مشاعرك خلال هذه اللحظة؟



فى الحقيقة، هى لحظات توقفت عندها لم أكن أعرف ماذا أقول سوى الحمد لله على كل ذلك.. المخرج تامر محسن هو أستاذى وصديقى وأخى وعلاقتى بدأت معه منذ عام 2013، وأقولها بصراحة دائمًا تامر محسن له الكثير عندى و«جميله على رأسى لحد ما أموت وربنا ما يقطعها عادة وأحس بحلاوة الشغلانة والشغل معاه دايمًا»

فهو فى الحقيقة قيمة فنية وإنسانية كبيرة ولديه رؤية فنية بعيدة للغاية، وفى مصر نحتاج الكثير من أمثال تامر محسن.

*للعام الثانى على التوالى يترشح فيلم لك للمشاركة بالأوسكار.. كيف استقبلت ذلك وما تأثيره عليك فنيًا؟



بالتأكيد أحمد الله أولًا على كل شيء، أهم شيء فى العمل أن تقدمه بصدق، أنا عندما أقوم بعملى فى مرحلة التحضيرات أو تصوير الفيلم بعد ذلك أكون فى غاية التركيز فى الخطوة التى أقوم بها، بالطبع ينتابنى التفكير فى مستقبل العمل الذى سيخرج للنور هذا، لكن بشكل أكبر أكون فى تركيزى فى المرحلة والمنطقة التى أقف فيها فى هذه اللحظة، ودائمًا أحب أن أقدم أعمالًا يحبها الجمهور ويستحقها.

*قدمت العديد من الأدوار والشخصيات المميزة.. ما هى طقوسك والإعداد الذى تقوم به لتقدم أى شخصية جديدة عليك؟



لا أخفى عليك، هى أمور كثيرة للغاية من فكر وشرح وخطوات فشل ونجاح وأيضًا صعود وهبوط ورحلة طويلة منذ قراءة تفاصيل الشخصية فى أى عمل فنى أقدمه، رحلة بناء الشخصية وتجسيدها طويلة للغاية، تعطى الشخصية الكثير من قلبك وتغذيها وتتعايش معها،

أحاول قدر الإمكان أن أجتهد فى عملى الذى أحبه للغاية وأحب دراسته بعمق وتقديمه بإتقان على قدر المستطاع وفى النهاية النتيجة والتوفيق والنجاح من عند ربنا.

*إذن.. من وجهة نظرك هل حققت كل ما تحلم به فى مسيرتك الفنية حتى اللحظة الحالية؟



أعتقد أننى لا يزال أمامى الكثير جدًا لأقدمه، مازلت فى البداية وربنا يقدرنى أن أقدم أعمالًا فنية لها قيمة حقيقية يحبها الجمهور ويتعلق بها وتظل فى ذاكرته.



*حدثنا عن تفاصيل مسلسل «منتهى الصلاحية» والذى من المقرر أن تشارك به فى موسم دراما رمضان المقبل؟



بالفعل مسلسل «منتهى الصلاحية» مقرر له العرض فى موسم دراما رمضان المقبل، نحن حاليًا فى مرحلة التحضيرات الأولية للعمل هو من تأليف الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية ومن إخراج تامر نادى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح وسيكون مقررًا عرضه عبر قناة mbc فى رمضان إن شاء الله.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"