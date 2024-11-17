الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت  مؤشرات البورصة بمنتصف  تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% عند مستوى 31202 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 38675 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% عند مستوى 13693 نقاط.

 

وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 8387 نقاط، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 11620 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

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