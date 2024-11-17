تأييد السجن المؤبد لحارس موقع تحت الإنشاء بتهمة قتل عامل في بدر

قضت محكمة جنايات مستانف القاهرة بالتجمع الخامس بتأييد معاقبة حارس موقع تحت الإنشاء متهم بقتل عامل بلاط في منطقة بدر بالسجن المؤبد.

نجل عامل بدر يكشف تفاصيل مقتل والده

واستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال نجل عامل بلاط لقي مصرعة على يد حارس لموقع تحت الإنشاء بطلق ناري فى مدينة بدر.

وقال إن والده يعمل عامل بلاط داخل أحد المواقع السكنية تحت الإنشاء بمدينة بدر، وأثناء محاولة دخول والده مع بعض العمال للموقع مستقلين سيارة ميكروباص في حدود الساعة 2 بعد منتصف الليل مساء الثلاثاء الماضي، قام حارس الموقع بمنع دخول السيارة لداخل الموقع فنشبت مشادة كلامية بينهم وبين حارس الموقع.

وأكد نجل المجنى عليه، أنه لا توجد أي خلافات سابقة بين والده والمتهم، مضيفًا أن العمال دخلوا في مشادات مع المتهم بسبب منعهم دخول الموقع، وأن والده حاول إقناع المتهم بالسماح لهم بالدخول إلى الموقع لكن جميع محاولاته فشلت.

وأضاف نجل المجني عليه، أنه أثناء نشوب المشادة تفاجأ بقيام المتهم بإشهار سلاحه الناري تجاه والده وإطلاق عيار ناري فأصابه في الرأس وسقط على الأرض مفارقًا للحياة.

وتابع نجل المجني عليه، وهو في حالة هستيرية من البكاء، "أبويا ما كانش يستاهل كده، بيجري على رزقه ليل ونهار حتى يأكلني أنا وأخواتي الـ 9 بالحلال، وما كانش يستاهل اللي حصل معه، مطالبًا بالقصاص لوالده.

سقوط قاتل عامل مدينة بدر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة كشفت تفاصيل مقتل عامل بطلق ناري في الرأس علي يد حارس موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر.

مقتل عامل بمدينة بدر

وكان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى اشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصابًا بطلق نارى بالرأس.

وبالفحص وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم وبين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

ضبط قاتل عامل مدينة بدر

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.