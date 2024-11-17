استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي " السهم الثاقب " بمصر

واصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريب المشترك " السهم الثاقب " والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

قوات المظلات والصاعقة

وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عددًا من الأنشطة العملية للموضوعات والأهداف المخططة بهدف توحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة، وكذا قيام عناصر من قوات المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والإقتحام للأهداف الحيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، ونفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية مهمة الإغارة على هدف ساحلى بهدف القضاء على العناصر المعادية والسيطرة عليه، فضلًا عن تنفيذ القوات المشاركة العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست المستوى الراقى فى أساليب التدريب القتالى والدقة والاحتراف فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة.

عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات البحرية

ومن المنتظر أن تشهد مراحل التدريب المقبلة تنفيذ عددًا من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى لمهاجمة الأهداف المعادية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط لإدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات البحرية بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والسعودية.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.