سعر الريال السعودي فى البنك المركزى اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الريال السعودى، شهد سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم الاحد 17 نوفمبر 2024 .

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.12 جنيها للشراء.

13.16 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.10 جنيها للشراء.

13.16 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.10 جنيها للشراء.

13.16 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.12 جنيها للشراء.

13.17 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

13.07 جنيها للشراء.

13.17 جنيها للبيع.

ماذا تعرف عن الريال السعودي؟

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

يعود تاريخ الريال في بداياته إلى عهد الملك عبد العزيز وذلك بعد تحويل البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث صدر مرسوم ملكي برقم (2716) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 22 سبتمبر 1932م، وتقرر استخدام لقب «ملك المملكة العربية السعودية» بدلًا من لقب «ملك الحجاز ونجد وملحقاتها».

إلا أن هذا اللقب لم يظهر على النقود إلا في سنة 1354 هـ الموافقة لسنة 1935م، عندما جرى طرح أول نقد سعودي حمل الاسم الجديد للدولة بعد توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي الجديد وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال.

زخارفه وأشكاله وتوزيع عباراته

جدير بالذكر تميز هذا الريال بصغر حجمه، وخفة وزنه مقارنة بالريال العربي المستخدم سابقًا له أما بالنسبة لتصميمه، فقد جرى سكه بشكل مطابق لتصميم الريال السابق من حيث زخارفه وأشكاله وتوزيع عباراته، التي اختلفت على وجه الريال الجديد. فقد حمل مركز الوجه اسم الملك كاملًا (عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود) تحف به من الخارج دائرة تفصله عن كتابات الهامش التي تضمنت اللقب الجديد للملك (ملك المملكة العربية السعودية)، نقش أسفل منه شعار الدولة.