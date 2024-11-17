الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، الزمالك يلتقي الأهلي في قمة دوري المحترفين اليوم

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية، اليوم الأحد، أمام نظيره النادي الأهلي، في قمة المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ8 مساء على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2.

قائمة خالد فتحي في انتخابات كرة اليد

أعلن خالد فتحي المرشح على رئاسة اتحاد كرة اليد قائمته، استعدادا لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وضمت قائمة خالد فتحي كلا من:

منصب الرئيس: خالد فتحي

نائب الرئيس: خالد ديوان

أمين الصندوق: نبيل خشبة

العضوية:

عمرو فتحي - خالد صالح - محمد جمال هليل - عبير عقيل - أحمد زقزوق - عمرو الشناوي.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كلا من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:
محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد الزمالك الأهلي دوري المحترفين مباراة الأهلي والزمالك

مواد متعلقة

“الأولمبية” تحسم مصير قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد

محمد الأمين يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد

دون استبعادات، اتحاد كرة اليد يرسل قائمة المرشحين للجنة الأولمبية

الخطيب يدعم بعثة يد الأهلي هاتفيا قبل نهائي بطولة أفريقيا

الأكثر قراءة

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

روسيا تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا وبولندا تتدخل

يصل لـ 5.5 جنيه في الكيلو، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” بالأسواق

بتوصية إيلون ماسك.. من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟ (فيديوجراف)

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا والقناة الناقلة

بمشاركة مصر، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل غدا

منوعات

المزيد

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

إمبراطورية إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads