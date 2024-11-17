هاجر حمدي.. حكاية الراقصة المثقفة.. اكتشفها يوسف وهبي واختار لها اسمها الفني.. قرأت ألف كتاب وأتقنت 4 لغات.. وهذه تفاصيل آخر أيامها ونص وصيتها

هاجر حمدى، راقصة الأربعينيات والخمسينيات، عرفت بنجمة الإغراء، مثلت ورقصت فى أغلب الأفلام، تزوجت عدة مرات واعتزلت الرقص الشرقى لتصبح زوجة وست بيت، عملت فى الموضة والتجارة، حتى إنها افتتحت محلا للأزياء والتجميل بشارع قصر النيل. رحلت فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 2008 عن عمر ناهز الـ 84 عامًا.

ولدت فتحية أحمد السيد النجار الشهيرة بـ هاجر حمدي عام 1924 بمدينة طنطا لأسرة فقيرة، اكتشفها الفنان يوسف وهبي وتتلمذت هاجر حمدي على يديه، وبدأ يسند إليها أدوارًا صغيرة واختار لها اسمها الفني لتصبح هاجر حمدي، حتى إنه أشركها في فيلمه الشهير "سيف الجلاد" عام 1944 أمام الفنان محمد فوزي ومحمود المليجي، لتبدأ مسيرتها في الشهرة والانتشار إلى عالم السينما لتقوم ببطولة العديد من الأدوار المختلفة أشهرها تقديم دور المعلمة، واشتهرت بارتداء العباية الرجالي والفتاة اللعوب التي يعشقها الرجال بسبب شدة جمالها، وقدمت دور الراقصة أيضًا.

الراقصة هاجر حمدى

قدمت هاجر حمدى أكثر من ثلاثين فيلمًا في فترة وجيزة جاء بعدها الاعتزال. من أشهر أفلام هاجر حمدى: قبلة في لبنان، عنتر وعبلة، سفير جهنم، حسن وحسن، بنات الريف، الفنان العظيم، أحلام الحب، عودة طاقية الإخفاء، بنات الريف، كيد النسا، عروسة البحر، وغيرها.

هاجر حمدي أتقنت 4 لغات بنفسها

عشقت هاجر حمدي الثقافة والاطلاع حتى عرفت بالراقصة المثقفة، ثقفت نفسها بنفسها، وقالت في أحد حواراتها إنها قرأت ما لا يقل عن ألف كتاب، وأتقنت 4 لغات، بل كانت تستطيع أن تدير جلسة ثقافية، وتناقش كبار الشخصيات فى العديد من الموضوعات.

هاجر حمدي وكمال الشناوي، زواج فني قصير



تزوجت هاجر حمدي من الفنان كمال الشناوي، حيث تعارفا أثناء تصوير فيلم "بنت العمدة"، الذي عرض في مثل هذا اليوم أيضًا عام 1949، إخراج عباس كامل، وهو يعالج قضية هروب الأزواج من البيت، ونشأت أثناء تصوير الفيلم قصة حب كبيرة بينهما انتهت بالزواج، وقدمًا معًا فيلمين فقط كانت هي بطلتهما الأولى وهما فيلم على قد لحافك عام 1949، وفيلم المعلم بلبل، أشهر أفلامها في السينما المصرية.

رحلة هاجر حمدي مع التجارة



تقول هاجر حمدي في حوار لها مع ثروت فهمي عام 1951: بعد الاعتزال فكرت في الاتجاه إلى التجارة وافتتاح محل للأزياء وأنا في أمريكا بعدما اكتسبت خبرة معقولة بذوق السيدات وتطور الموضات، وبعد عودتي عرضت على أصحاب محال شاهر ما عندي من أفكار، فأسندوا إليَّ فرعًا بوسط المدينة أشرفت عليه بنجاح، ثم تركت شاهر، وعملت في محل أحد الجواهرجية المعروفين، أقوم بتركيب المصوغات نظير مرتب معين عن كل قطعة، ومن العمولة تكون لدى رأس مال ــ أربعة آلاف جنيه ــ بدأت به مشروعي الخاص، وكان إيجار المحل 12 جنيهًا في الشهر ويعمل في الأزياء وأدوات التجميل، ونظرا لاتساع المحل خصصت فيه جزءا للمساج والتجميل، وأقول لجمهوري: "زوروا هاجر تجدوا ما يسركم".

هاجر حمدى فى بداياتها

أحبت الراقصة هاجر حمدي التجارة منذ صغرها بل ومارستها بجانب الفن طوال مشوارها فهي تقول: “الفن والبيع عندي كعينى، الفن عيني اليمنى والبيع عيني اليسرى، والجميع يعرف كيف يحب الإنسان عينيه وقانون عملي في البيع أن الزبون دائمًا على حق ولو كان مخطئًا، وأن صاحب المحل مخطئ ولو كان الحق معه، وأنا أستعمل التمثيل في حياتي اليومية، أبكي وأضحك لأجعل الزبائن يشترون بضاعتي، وقد عشت حياتي ذواقة للموضة الجيدة حتى أصبحت خبيرة في الموضة، والستات في مصر ذوقهم يتقدم بسرعة كبيرة، والست بتمشى حسب الموضة دائمًا”.



وأضافت هاجر حمدي: تعلمت الماكياج من مدرسة الرقص وتعلمت الرقص في مدرسة الباليه، وراقصة الباليه تحب أن تعتني بوجهها ورشاقتها. وأهم زبائني المطربة الشحرورة صباح فهي أشيك فنانة في الوسط الفني، أما عن الزواج فلا أبغض شيئًا في حياتي مثل الزواج.. إنه موضة قديمة في القرن العشرين.

مسلسلان فقط في التلفزيون لـ هاجر حمدي

عادت هاجر حمدى إلى التمثيل بعد اعتزال سنوات طويلة فى مجال الدراما، وشاركت في مسلسلين فقط هما "الزواج على طريقتي" عام 1995، وحواء والتفاحة عام 1996.

بعد اعتزال هاجر حمدي الرقص وبعده تجارة الملابس والأزياء قامت بإنشاء مركز إسلامي كبير به مستشفى ومدرسة ودار لرعاية الأيتام ودار لرعاية كبار السن ودار لتحفيظ القرآن الكريم ومدرسة للمكفوفين، وظلت تذهب للحج سنويًّا حتى وفاتها.

هاجر حمدي تعتزل الناس حتى النهاية

في أيام هاجر حمدي الأخيرة، اعتزلت هاجر حمدي الناس حتى أولادها، وعاشت فى فيلتها بالمحمودية بعيدًا عن الناس تتعبد وتحفظ القرآن الكريم كله رغم كبر سنها ولم ترد أي سائل، وأوصت أن تخرج من مسجد السيدة نفيسة وألا يقام لها عزاء، حتى رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2008.