الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مؤلف مسلسل ريهام حجاج ينفي استبداله: "كنترول مكمل وأمثالنا لا يتم تغييرهم"

أيمن سلامة، فيتو
أيمن سلامة، فيتو

نفى السيناريست أيمن سلامة، مؤلف مسلسل كنترول لريهام حجاج، الشائعات التي تفيد استبداله هو ومخرج العمل وتغيير موضوع المسلسل الذي أعلن عن عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

وكتب أيمن سلامة عبر حسابه على فيس بوك: “( كنترول ) مكمل وسترونه قريبا على إحدى المنصات بنفس الأبطال الذين تعاقدوا عليه.. ريهام بريئة من هذا الاتهام.. وأمثالنا لا يتم تغييرهم”.

مسلسل كنترول

ومن المقرر أن تظهر ريهام حجاج خلال أحداث العمل بشخصية مختلفة.

 مسلسل "كنترول" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح، ومكون من 15 حلقة، وتقوم الشركة المنتجة في الوقت الحالي بالتعاقد مع أبطال العمل الآخرين.

 

ويعد مسلسل "كنترول" التعاون الخامس الذي جمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معا فى مسلسلات "جميلة" و"يوتيرن" و"لما كنا صغيرين" و“صدفة”.

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيناريست ايمن سلامة أيمن سلامة رمضان ٢٠٢٥ ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج مسلسل كنترول

الأكثر قراءة

بمشاركة مصر، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل غدا

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

أخبار مصر: رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ICT".. الصيادلة تكشف مفاجأة عن عقار الـGHP.. فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

جيش الاحتلال يشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)

قانون البنك المركزي، شروط الاطلاع على البيانات والحسابات

مؤلف مسلسل ريهام حجاج ينفي استبداله: "كنترول مكمل وأمثالنا لا يتم تغييرهم"

ليبرمان يعلق على حادثة استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة

السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بريو دي جانيرو

منوعات

المزيد

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads