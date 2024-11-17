مؤلف مسلسل ريهام حجاج ينفي استبداله: "كنترول مكمل وأمثالنا لا يتم تغييرهم"

نفى السيناريست أيمن سلامة، مؤلف مسلسل كنترول لريهام حجاج، الشائعات التي تفيد استبداله هو ومخرج العمل وتغيير موضوع المسلسل الذي أعلن عن عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

وكتب أيمن سلامة عبر حسابه على فيس بوك: “( كنترول ) مكمل وسترونه قريبا على إحدى المنصات بنفس الأبطال الذين تعاقدوا عليه.. ريهام بريئة من هذا الاتهام.. وأمثالنا لا يتم تغييرهم”.

مسلسل كنترول

ومن المقرر أن تظهر ريهام حجاج خلال أحداث العمل بشخصية مختلفة.



مسلسل "كنترول" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح، ومكون من 15 حلقة، وتقوم الشركة المنتجة في الوقت الحالي بالتعاقد مع أبطال العمل الآخرين.

ويعد مسلسل "كنترول" التعاون الخامس الذي جمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معا فى مسلسلات "جميلة" و"يوتيرن" و"لما كنا صغيرين" و“صدفة”.

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.