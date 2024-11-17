سليمان عيد يكشف تطورات مسلسل سيد الناس ورأيه بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

كشف الفنان سليمان عيد، عن رأيه في الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي المنعقد حاليا وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

سليمان عيد في مسلسل سيد الناس

وقال سليمان عيد خلال لقائه مع “ڤيتو”: “أن الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي شيء مشرف ومحترم وأتمنى أن الأفلام المشاركة تكون على نفس المستوى”.

وعن مشاركته في مسلسل سيد الناس مع عمرو سعد في رمضان 2025 قال: “التعاقد كان من قريب ولكننا لم نبدأ البروفات بعد وأتمنى أن نصنع شيئا يشرف كل أبطال العمل”.

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر،داليا البحيري.