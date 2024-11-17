الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 17-11-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 - 11 -2024

الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  17 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 27

بنها: الصغرى 17 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 23

كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  27

السويس: الصغرى 17 والعظمى 27

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 15  والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26

سوهاج الصغرى  14 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 29

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأحد طقس مائل للبرودة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 - 11 -2024

تقلبات جوية الأسبوع الجاري.. اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط لمدة 72 ساعة.. ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.. أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر

الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بهذه الشواطئ غدا

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

انخفاض في درجات الحرارة، توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع الجاري

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17 - 11 - 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 16-11- 2024 في مصر

الأكثر قراءة

بمشاركة مصر، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل غدا

السيسي يشارك فى قمة مجموعة العشرين في ريو دى جانيرو

قانون البنك المركزي، شروط الاطلاع على البيانات والحسابات

درجات الحرارة اليوم الأحد 17-11-2024 في مصر

ليبرمان يعلق على حادثة استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة

أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث

منتخب الشباب يواجه الجزائر اليوم في ثاني مبارياته بدورة شمال إفريقيا

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو

منوعات

المزيد

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads