رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)
تعرضت طائرة من طراز بوينج 800-737 تابعة لشركة طيران "ساوث ويست"، لـ إطلاق نار قرب قمرة القيادة، أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دالاس لوف فيلد، ما أدى إلى إلغاء الرحلة، وفق بيان للشركة الأمريكية.
وبحسب البيان، الذي أوردته وسائل إعلام أجنبية، كانت الطائرة بصدد الإقلاع في حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة، لتتجه إلى مطار إنديانابوليس الدولي.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما أبلغت سلطات إنفاذ القانون بعد أن أصابت الرصاصة الجانب الأيمن من الطائرة، أسفل قمرة القيادة مباشرة.
وقال بيان الشركة إن طاقم الرحلة 2494 كان يعد الطائرة للإقلاع في ذلك الوقت من مطار دالاس لوف فيلد، لكنه عاد بالطائرة إلى البوابة، وتم إخراج الركاب منها.
وأضاف أنه جرى إخراج الطائرة من الخدمة، فيما ستوفر الشركة رحلة أخرى للركاب.
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