الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يرصد مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية

مشروعات الرقعة الزراعية،
مشروعات الرقعة الزراعية، فيتو
ads

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية).

مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية

وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الدولة في مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري.

وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجاري تنفيذها والتي من أهمها: مشروعات جهاز مستقبل مصر، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الرقعة الزراعية مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية

مواد متعلقة

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يرصد جهود مصر لدعم مرضى السكري

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة مخدر الاغتصاب، الصيادلة تكشف مفاجأة عن عقار الـGHP

محامي أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد اللاعب

محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي

انفجارات عنيفة تهز العاصمة كييف (فيديو)

ليبرمان يعلق على حادثة استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة

نجم الزمالك يتلقى عروضا احترافية من فرنسا والإمارات

طارق السيد: زيزو هيجدد للزمالك، والأهلي ما يقدرش على تمنه

منوعات

المزيد

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads