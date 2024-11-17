أبرزها إيطاليا وفرنسا، مباريات اليوم في الأمم الأوروبية وتصفيات أفريقيا
مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها تصفيات كأس الأمم الأفريقية ودوري الأمم الأوروبية.
وتقام اليوم المباريات التالية:
دوري الأمم الأوروبية
مقدونيا × جزر فاروه - 4 عصرا | بي إن سبورت 3
لاتفيا × أرمينيا - 4 عصرا
إنجلترا × أيرلندا - 7 مساء | بي إن سبورت 1
فنلندا × اليونان - 7 مساء | بي إن سبورت 5
النمسا × سلوفينيا - 7 مساء | بي إن سبورت 4
النرويج × كازاخستان - 7 مساء | بي إن سبورت 3
إيطاليا × فرنسا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 1
تصفيات كأس الأمم الأفريقية
الجزائر × ليبريا - 6 مساء | بي إن سبورت 2
توجو × غينيا الإستوائية - 6 مساء
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما
تونس × المغرب - 5 مساء | أون تايم سبورت 2
الجزائر × مصر - 8 مساء | أون تايم سبورت 1
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