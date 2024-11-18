الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بالأسعار، تفاصيل طرح أراضي تجاري إداري

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية طلبات واحتياجات المطورين والشركات.

وتطرح بمدينة السويس الجديدة أرض تجاري إداري بالمنطقة الإدارية بعتاقة بمساحة 482 مترا بسعر 3260 جنيها 

وتطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1470 مترًا بسعر 17110 جنيهات للمتر، وأرض تجاري بمساحة 4450 مترًا بسعر 18905 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 51800 متر بسعر 10725 جنيهًا.

كما تطرح بالفيوم الجديدة أرض نادي رياضي بمساحة 125804 أمتار بسعر 3140 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات. وأرض تعليمي بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 1678 مترًا بسعر 19985 جنيهًا.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزى مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

شقق بمساحات 120 مترا، رئيس صندوق الإسكان تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخل

تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو)

دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول

منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي لاعب الأهلي

منوعات

المزيد

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته برزق يأتي بعد مشقة

مشروعية الصلاة على النبي ومنزلته في الملأ الأعلى

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالتعب والمشقة

المزيد
الجريدة الرسمية