دوري الأمم الأوروبية، هولندا تتقدم على المجر 2-0 في الشوط الأول (صور)

تقدم منتخب هولندا على نظيره منتخب المجر بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف هولندا الأول اللاعب عن طريق فاوت فيخهورست ركلة جزاء في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق جاكبو في الدقيقة الـ 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء أيضا.

فيما توقفت مباراة هولندا والمجر بعد تعرض أحد أفراد دكة بدلاء المجر لأزمة صحية طارئة.

حيث أن أحد أعضاء الطاقم الفني لمنتخب المجر أصيب بوعكة صحية في الدقائق الأولى من المباراة، وحالته مستقرة وهو واعي وتم نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف لإجراء الفحص.

تشكيل هولندا أمام المجر

تشكيل المجر أمام هولندا

القناة الناقلة لمباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية



تذاع مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 2.



ويقع منتخب هولندا مع المجر في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البوسنة والهرسك ومنتخب ألمانيا.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما تأتي المجر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.