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ثقافة وفنون

أشرف عبد الباقي يدعم ابنته في أولى تجاربها كمخرجة بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

أشرف عبد الباقي إلى
أشرف عبد الباقي إلى جانب ابنته زينة، فيتو

حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على دعم ابنته زينة، في أولى تجاربها السينمائية، حيث تواجد معها على ريد كاربت فيلم “مين يصدق” بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ ٤٥، وحرص على التقاط الصور معها هي وفريق العمل إلى جانب مشاركته معها في الفيلم الذي أخرجته وشاركت في تأليفه.

قصة فيلم "مين يصدق"

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

 

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.  


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