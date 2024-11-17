5 شركات للوساطة تتصدر القائمة بالبورصة من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع

تصدرت 5 شركات للوساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسية - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الأسبوع…وجاءت كالتالي:

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 12.8 مليار جنيه.

اي اف جي هيرميس الدولية للوساطة 5.4 مليار جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 2.7 مليار جنيه.

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.24 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.