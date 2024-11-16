فريق إنجليزي يقترب من ضم جيوكيرس "رونالدو الجديد"

اقترب السويدي فيكتور جيوكيرس، نجم وهداف سبورتنج لشبونة البرتغالي، من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في شهر يناير المقبل.

تشيلسي يقترب من ضم رونالدو الجديد

وبحسب تقرير نشره موقع fichajes، فإن تشيلسي الإنجليزي يتقدم بشكل كبير في سباق التفاوض لخطف خدمات النجم السويدي المتألق مؤخرا مع فريقه.

وأشار إلى أن تشيلسي سبق أن أبدى اهتمامه بضم اللاعب منذ فترة، ويتابعه بشكل كبير على مدار عدة أشهر.

وأكد التقرير أن سبورتنج لشبونة يسعى للوصول لأعلى عائد مالي محتمل من صفقة بيع جيوكيرس، خاصة أنه يدرك قيمة اللاعب الفنية، بجانب أنه سيترك فراغًا بعد رحيله؛ وبالتالي سيحتاج الفريق لضم صفقة هجومية.

مسيرة جيوكيرس في الملاعب

وبدأ اللاعب السويدي، صاحب الـ 26 عامًا، مشواره في الدوري المحلي ببلاده قبل رحيله إلى الملاعب الإنجليزية في صيف 2018 بالانتقال إلى برايتون قبل إعارته إلى سانت باولي الألماني.

ولعب أيضًا جيوكيرس مع سوانزي سيتي، ثم كوفنتري سيتي في إنجلترا، قبل رحيله إلى سبورتنج لشبونة فريقه الحالي في صيف 2023.

وسجل اللاعب السويدي 23 هدفا خلال الموسم الحالي، والذي شهدت مشاركته في 18 مباراة، وقدم 4 تمريرات حاسمة.