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رياضة

توتنهام يبدي اهتماما بضم نجم مانشستر سيتي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، بأن نادي توتنهام هوتسبير يتطلع للتعاقد مع أحد نجوم فريق مانشستر سيتي.

نجم مانشستر سيتي ضمن اهتمامات توتنهام 

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن نادي توتنهام أبدى رغبته في ضم الإنجليزي جاك جريليش جناح فريق مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي لن يفتح الباب أمام رحيل جريليش في الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا للإصابات التي يعاني منها الفريق.

وأوضح "قرار السيتي لا يمنع فكرة التفريط في خدمات اللاعب عقب انتهاء الموسم، حال وصول عرض مادي مناسب له".

وأشار التقرير إلى أن أنجي بوستيكوجلو مدرب السبيرز، يضع جريليش على رأس أولوياته، نظرًا لقدرته على تقديم الدعم الهجومي المطلوب والتحكم في إيقاع اللعب.

أرقام جاك جريليش 

وانضم جاك جريليش لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2021، قادمًا من أستون فيلا، بعقد لمدة 6 سنوات، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون إسترليني.

وخاض جريليش 135 مباراة بقميص السيتي في جميع المسابقات، وأحرز 14 هدفا وصنع 20 آخرين، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

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