منتخب جورجيا يتعادل مع أوكرانيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب جورجيا مع ضيفه منتخب أوكرانيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب باتومي أرينا، في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل سولومون كفيركفيليا لاعب منتخب جورجيا هدف أوكرانيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 7، بينما أحرز اللاعب جيورج ميكوتادزي هدف تعادل منتخب جورجيا في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب جورجيا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما رفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.