شيرين تشعل حماس جمهورها في الكويت ببوستر حفلها المنتظر

أشعلت النجمة شيرين عبد الوهاب، حماس جمهورها ومتابعيها بنشرها بوستر حفلها المرتقب في الكويت، والذي يقام يوم 29 نوفمبر الجاري على مسرح "رود رش".

وعبّرت شيرين، عن حماسها الشديد لمقابلة جمهورها الكويتي، ووجهت لهم رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، حيث كتبت: "جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة.. استنوني يوم 29 نوفمبر على مسرح "رود رش Road Rush" كلي حماس على شوفتكم".

ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهور شيرين في الكويت والعالم العربي، الذين عبروا عن سعادتهم وحماسهم لحضور الحفل، وتبادلوا التوقعات حول الأغاني التي ستقدمها شيرين في الحفل.

ومن المتوقع أن تشعل شيرين الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيها، والتي تناسب جميع الأذواق والأعمار.

يأتي حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بعد عدة أيام من دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وفي إطار سلسلة الحفلات الجديدة التي تحييها في مختلف الدول العربية، والتي تؤكد مكانتها الفنية الكبيرة وحب الجمهور لها بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرا بألبومها الجديد والذي يضم أغنيات مثل "بتمنى أنساك، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، ابتسمت".