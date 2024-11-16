تقلبات جوية الأسبوع الجاري.. اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط لمدة 72 ساعة.. ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.. أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائلا للبرودة ليلا فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

والرياح معتدلة تنشط على اغلب الانحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع

وتكون أماكن سقوط الأمطار المتوسطة الأسبوع الجارى كالتالى:

تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متوقعة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل



وتنشط الرياح على جنوب سيناء يومى الأربعاء والخميس والجمعة



اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط وشواطىء شمال الدلتا،حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2: 3متر وتصل سرعة الرياح من 40:55 كم فى الساعة



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية يومى الاثنين والثلاثاء على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط،حيث يصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5متر وتصل سرعة الرياح من 35:50 كم فى الساعة



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية غدا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على شمال ووسط سيناء ونشاط للرياح على أغلب الانحاء

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:23:26

درجة الحرارة الصغرى:17:16

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:25

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:24

درجة الحرارة الصغرى: 14:12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27:30

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

حالة الطقس المتوقعة غدا الاحد



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 27

بنها: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 25

كاترين الصغرى 07 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 26

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26

السويس: الصغرى 17 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 27

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 30

