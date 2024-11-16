الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تقلبات جوية الأسبوع الجاري.. اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط لمدة 72 ساعة.. ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.. أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس معتدلا نهارا  على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائلا للبرودة ليلا  فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16 - 11 - 2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

والرياح معتدلة تنشط على اغلب الانحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع

وتكون أماكن سقوط الأمطار المتوسطة الأسبوع الجارى كالتالى:

تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متوقعة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل


وتنشط الرياح على جنوب سيناء يومى الأربعاء والخميس والجمعة


اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط وشواطىء شمال الدلتا،حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2: 3متر وتصل سرعة الرياح من 40:55 كم فى الساعة


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية يومى الاثنين والثلاثاء  على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط،حيث يصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5متر وتصل سرعة الرياح من 35:50 كم فى الساعة


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية غدا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية  قد تكون كثيفة على شمال ووسط سيناء ونشاط للرياح على أغلب الانحاء

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى  :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:23:26

درجة الحرارة الصغرى:17:16

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:25

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:24

درجة الحرارة الصغرى: 14:12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27:30

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

 

حالة الطقس المتوقعة غدا الاحد


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   17 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 27

بنها: الصغرى 17 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 13   والعظمى 25

كاترين الصغرى 07 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 26

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  26

السويس: الصغرى 17 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 15  والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 27

سوهاج الصغرى  14 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 30
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اضطراب حركة الملاحة البحرية الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

درجات الحرارة اليوم السبت 16-11- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16 - 11 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 16-11-2024 فى مصر

الأرصاد: عودة سقوط الأمطار المتوسطة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 16-11-2024

الأكثر قراءة

رئيس "إيفرتون" السابق يكشف وجهة محمد صلاح المقبلة

محامي أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد اللاعب

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي

بالأرقام، تحركات الذهب في الأسبوع الثاني من نوفمبر

محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

رئيس مكافحة كورونا: نزلات البرد هذا العام أشد من الأعوام الماضية (فيديو)

نوة المكنسة، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

منوعات

المزيد

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

3 فضائل لسورة يوسف والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (3 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads