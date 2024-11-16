السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رانيا محمود ياسين بمهرجان القاهرة: "قشر البندق" أول أعمالي وسعيدة بترميمه (فيديو)

رانيا محمود يس
رانيا محمود يس

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سعادتها بإعادة عرض النسخة المرممة من  فيلم “قشر البندق”، والذي يعد أول أعمالها السينمائية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

 

 

 

وقالت رانيا  في تصريح لـ ڤيتو:  إنه خلاله مشاركتها في فيلم قشر البندق كانت قد انتهت من مرحلة الثانوية العامة، وكان والدها يشترط عليها النجاح في الجامعة لكي يوافق على دخولها عالم التمثيل 

وأضافت رانيا: كنت سعيدة للغاية أثناء التصوير، لأن الفيلم كانت كواليسه كلها مبهجة، والراحل علاء ولي الدين كان جميلا ووشه حلو علي أبطال العمل. 

 

 

 

وأكدت رانيا محمود ياسين انها  تتمني أن تقدم شخصية كليوباترا في عمل فني لأنها تحبها.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة Aفي الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

مهرجان القاهرة قشر البندق محمود يس محمد رياض اخبار الفن

مواد متعلقة

مهرجان القاهرة، أبطال "نوارعشية"يكشفون كواليس التحضيرات ومشاهد العمل (فيديو)

مهرجان القاهرة السينمائي، باسم سمرة يهنئ يسري نصر الله بفوزه بالهرم الذهبي

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

بعد نشر صورة مع مروان حمدي، خالد عبد الفتاح يعتذر لـ جماهير الأهلي

بالأرقام، نزال متواضع بين تايسون وجيك بول أكسبهما عشرات الملايين من الدولارات

منوعات

المزيد

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads