40 متطوعا في حملة لنظافة عدة شواطئ بالإسكندرية

قام فريق شباب متطوعين، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، بحمله مكبرة بمشاركة ٤٠ متطوعا لتنظيف عدد من الشواطئ شرق المدينة.

وجرى خلال الحملة تنظيف شواطئ جزيرة الدهب ومحمود سعيد بميامي وطاحونة المندرة ووانلي بمساحة بطول ٣٥٠٠ متر مربع.



وقال رامي يسري رئيس خليك إيجابي ومؤسس الفريق: إن الفاعلية هي إحدى فاعليات قادة التطوع نحو الاستدامة، والذي جري تدشينه يوم الثلاثاء الماضي بحي المنتزة والذي سيشمل مجموعه كبيرة من الفاعليات البيئية بالإسكندريه وأضاف إن خليك إيجابي تقوم بعمل فعاليات بيئية منذ عام٢٠٢٢ وحتي الآن وأن الفاعليات تخطت ١٠٠ فاعلية.

وأكد أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ونهضة مصر وعمال الشواطئ يقومون بمجهود أكثر من رائع في العمل على النظافة للشواطئ، ولكن معظم المخلفات التي رصدناها هي مخلفات من إلقاء المارة والجالسين على أسوار الشواطئ مخلفاتهم في سور الشاطئ بدلا من إلقائها في صناديق القمامة أو من طرح البحر من مخلفات السفن.



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