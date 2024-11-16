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رياضة

بيبو يقود الداخلية 2008 للفوز علي أبوقير 3-2 بدوري الجمهورية

بيبو لاعب الداخلية
بيبو لاعب الداخلية 2008

دوري الجمهورية للناشئين، فاز فريق الداخلية 2008 على نادي أبو قير للأسمدة بنتيجة 3/2 في بطولة الجمهورية للمحترفين في مباراة مثيرة من الفريقين.

واستطاع فريق الداخلية إحراز ثلاث أهداف في ريمونتادا عن طريق عبد الله جبريل بيبو هدفين، وعلى إبراهيم هدفا.

عبد الله جبريل بيبو لاعب الداخلية
عبد الله جبريل بيبو لاعب الداخلية

 
الجهاز الفني لنادي الداخلية مواليد 2008


مدير جهاز الكرة: اللواء أحمد بدور
مدير القطاع: هيثم جبريل 
أحمد سنقر:  مدير فني 
كريم كمال: المدرب العام 
حسن اشرف: مدرب عام 
سامر طه: مدرب حراس المرمي
محمود فرج  : مدير إداري الفريق
عبد الله محمد أخصائي علاج طبيعي وتأهيل

 

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دوري الجمهورية للناشئين فريق الداخلية الداخلية 2008 أبو قير للأسمدة الداخلية

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