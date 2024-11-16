بيبو يقود الداخلية 2008 للفوز علي أبوقير 3-2 بدوري الجمهورية

دوري الجمهورية للناشئين، فاز فريق الداخلية 2008 على نادي أبو قير للأسمدة بنتيجة 3/2 في بطولة الجمهورية للمحترفين في مباراة مثيرة من الفريقين.

واستطاع فريق الداخلية إحراز ثلاث أهداف في ريمونتادا عن طريق عبد الله جبريل بيبو هدفين، وعلى إبراهيم هدفا.

عبد الله جبريل بيبو لاعب الداخلية



الجهاز الفني لنادي الداخلية مواليد 2008



مدير جهاز الكرة: اللواء أحمد بدور

مدير القطاع: هيثم جبريل

أحمد سنقر: مدير فني

كريم كمال: المدرب العام

حسن اشرف: مدرب عام

سامر طه: مدرب حراس المرمي

محمود فرج : مدير إداري الفريق

عبد الله محمد أخصائي علاج طبيعي وتأهيل