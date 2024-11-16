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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي، باسم سمرة يهنئ يسري نصر الله بفوزه بالهرم الذهبي

باسم سمرة بندوة يسر
باسم سمرة بندوة يسر نصرالله

حرص النجم باسم سمرة على تهنئة المخرج يسري نصر الله على فوزه بجائزة الهرم الذهبي الفخرية، خلال محاضرته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ ٤٥.

وهنأ الفنان باسم سمرة المخرج يسري نصر الله على إنجاز العمر، مؤكدًا أن الدعم الذي يحصل عليه الأساتذة الكبار يصل للفنانين ومن يعمل معهم، وأضاف باسم: "تعلمت منك حاجات كتيرعلى المستوي الفني والإنساني."

وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٥

 

 

ومن بينهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبو العلا، والفنانة سلوي محمد علي، وأشرف فايق.

مهرجان القاهرة السينمائي

 

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب. 

 

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي. 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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