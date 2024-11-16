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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة يستحدث جوائز "جيل المستقبل" لدعم واكتشاف سينمائيين شباب

مهرجان القاهرة السينمائي،
مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

استحدث مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، جوائز جديدة تحمل اسم "جوائز جيل المستقبل"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر. 

وتهدف تلك الجوائز الجديدة لدعم واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت، بينما يتم  إعلان الفائزين بهذه الجوائز يوم الثلاثاء 19 نوفمبر بفندق سوفتيل الجزيرة.  

 

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.  

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.   

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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