السبت 16 نوفمبر 2024
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اقتصاد

جمعية المصدرين المصريين: تقديم الدعم للشركات المصرية لتوسيع قاعدة صادراتها

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك،  أن الجمعية  تعمل على دعم الشركات المصرية لتوسيع قاعدة صادراتها من خلال مبادرات ترويجية وتنظيم معارض دولية مثل ديستنيشن أفريكا الذى انطلقت فعالياته اليوم السبت  

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض ديستنشن إفريقيا Destination Africa 2024  المقام اليوم السبت بالقاهرة

 وأشار إلى أن الجمعية  تركز على تقديم الإرشاد والتوجيه للشركات الناشئة والمصدرة لضمان تحقيق أفضل النتائج في الأسواق المستهدفة.

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 

وانطلقت الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 نوفمبر الجاري اليوم السبت. 

ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة 

 

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محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك معارض دولية اكسبولينك ديستنيشن أفريكا Destination Africa 2024 التصديري للملابس التصديري للملابس الجاهزة المصدرين المصريين

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