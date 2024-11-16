جمعية المصدرين المصريين: تقديم الدعم للشركات المصرية لتوسيع قاعدة صادراتها

أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، أن الجمعية تعمل على دعم الشركات المصرية لتوسيع قاعدة صادراتها من خلال مبادرات ترويجية وتنظيم معارض دولية مثل ديستنيشن أفريكا الذى انطلقت فعالياته اليوم السبت

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض ديستنشن إفريقيا Destination Africa 2024 المقام اليوم السبت بالقاهرة

وأشار إلى أن الجمعية تركز على تقديم الإرشاد والتوجيه للشركات الناشئة والمصدرة لضمان تحقيق أفضل النتائج في الأسواق المستهدفة.

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17

وانطلقت الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 نوفمبر الجاري اليوم السبت.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة