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البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي بمدينة جهينة بسوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه

المدفن الصحى بمدينة
المدفن الصحى بمدينة دار السلام بسوهاج، فيتو
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قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية،  بتسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

 

بتكلفة 62.5 مليون جنيه، تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة القصير (صور)

البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بإدفو بتكلفة 20 مليون جنيه

 

منظومة إدارة المخلفات الصلبة في سوهاج وباقي المحافظات

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضا الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة، ليخدم مركزي جهينة والمراغة، ويتضمن خلية الدفن بمساحة 30 ألف متر مربع، كما يتضمن: ميزان بسكول، مبنى إداريا، غرفة للمولدات، خزان وقود يومي، 2 خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الترشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة التزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن الصحي بمدينة جهينة بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الاماكن المخصصة لها.

 

 تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج؛ حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بحوالي 230.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بالمحافظة بتكلفة 20.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه، وجاري تنفيذ مدفن صحي بمدينة إدفا بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتابع عن كثب وتمضي قدمًا  في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة، وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة؛ بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولضمان إعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصري، وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

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الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المخلفات الصلبة المدفن الصحي محافظة سوهاج مدينة جهينة وزارة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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