قرار جمهوري بتعيين أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى المجر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض الدكتور أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرًا لمصر لدى جمهورية المجر، بعد انتهاء مدة خدمته متحدثًا لرئاسة الجمهورية.

وكان أحمد فهمي، عمل سابقًا مستشارًا في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك في بعثات مصر الدبلوماسية بلندن وأبيدجان، وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي من بريطانيا.

وشهدت فترة عمل السفير أحمد فهمي كمتحدث رسمي للرئاسة، تميزا وتفردا في التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام لإمدادهم بمختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بملف الرئاسة.

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