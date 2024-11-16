السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جمعية المصدرين: أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية للمنسوجات

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إكسبولينك، أن الدول الأوروبية سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه، وكذلك أمريكا الشمالية " الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا" تعد أسواق رئيسية لصادرات الملابس والمنسوجات المصرية.

 

أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية في قطاع المنسوجات والملابس

 وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض ديستنشن أفريقا، اليوم السبت أن أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية في قطاع المنسوجات والملابس.

 

حجم السوق العالمية من الملابس والمنسوجات ضخم

 وأشار قاسم إلى أن حجم السوق العالمية من الملابس والمنسوجات ضخم، حيث تصدر فيتنام بما يصل لنحو 35 مليار دولار، وبنجلادش بين 35- 37 مليار دولار، وتركيا نحو 150 مليار دولار، بينما القارة الإفريقية تصدر بحوالي 12 مليار دولار معظمهم من 3 دول "مصر، وتونس، والمغرب".

 

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 

 وانطلقت الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 نوفمبر الجاري اليوم السبت. 

 ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين جمعية المصدرين المصريين الاتحاد الاوروبي

مواد متعلقة

المصدرين: حجم الطلب الحالي عالميا أكبر من قدرة قطاع الملابس والمنسوجات

قطاع الغزل والمنسوجات يستهدف زيادة الصادرات لـ 1.4 مليار دولار في 2025

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

جمعية المصدرين: تلقينا العديد من الطلبات للاستثمار في مصر

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

محمد قاسم: معرض "ديستنشن أفريقيا" فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة

التصديري للملابس: نستهدف 2.9 مليار دولار صادرات بنهاية 2024

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على البلوجر الشهيرة في قضية مخدر الاغتصاب (صور)

محمد صلاح يثير الجدل بصورة لـ مكة وكيان، والنشطاء يستغلونها في جائزة جلوب سوكر

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads