مصر تحتفظ بعضويتها في المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي

احتفظت مصر بمقعدها في عضوية المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في إطار اجتماع " الجمعية العمومية" للمجلس، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي للطاقة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي تصريح له عقب الإعلان عن النتيجة، أعرب المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للأولمبياد الخاص الدولي عن سعادته باستمرار مشاركة مصر الفعالة في أنشطة الأولمبياد الخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن “مصر تلعب دورًا مهمًا في دفع عجلة تقدم الأولمبياد الخاص في المنطقة، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون ودعمه لتحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة”.

من جانبه أعرب المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يبرز مكانة مصر المتميزة في مجال الرياضة لذوي الهمم على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفا أن "احتفاظ مصر بمقعدها في هذا المجلس هو شهادة على التقدم الكبير الذي حققته بلادنا في مجال الأولمبياد الخاص، كما يعكس التزامنا المستمر بتوفير الفرص الرياضية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.".

وأشار إلى أن مصر ستواصل جهودها لتوسيع نطاق برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتطوير الرياضة الشاملة وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للرياضيين بالأولمبياد الخاص.

وتشكل المجلس في دورته القادمة ٢٠٢٥-٢٠٢٧ من طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي كرئيس للمجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضوية المهندس هاني محمود، وخالد الرقيبي، وأيدة الشرقي، وعلي الشواهين، وطلال برنية، وسعد عبد ياسين، ومحمد الراشدي، ومحمد بارق سراج، وعلي محمد الماجد واللاعبة القائدة مجد الهنداوي.

وتم تعيين أربعة خبراء في المجلس كأعضاء وهم الدكتورة غادة مكادي، والدكتور حسن الانصاري، وسعادة نبيلة الحارثي، وعرين أبو حجلة.

وتم اختيار الدكتورة غادة مكادي المصرية الجنسية وعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري، نظرا لخبرتها لأكثر ٢٠ عاما من خلال العمل في الأمم المتحدة والشركات العالمية في شمال وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تدرجت فى مناصب عدة فى بلاد مختلفة فى نفس مجال تخصصها فى المنطقة، وتعتبر من أبرز العاملين في هذا المجال على مستوى القطاع الخاص فى المنطقة.

يذكر أن مهمة المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة المجلس الاستشاري تتمثل في تقديم النصائح والعون للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص في المنطقة لدعم تحقيق الأهداف والغايات المنشودة، كما يعمل أيضا على تقديم الدعم والمشورة للبرامج المحلية للأولمبياد الخاص في دول المنطقة، وتعزيز التنسيق بينها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات، وتسعى لبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لدعم مبادرات الأولمبياد الخاص، وتأمين التمويل والدعم اللوجستي، مشيرًا إلى أن من خلال هذه المهام يساهم المجلس في تحقيق رؤية الأولمبياد الخاص في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدلًا للأشخاص من ذوي الإعاقات الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.