الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء

السيارات
السيارات

يقترب فصل الشتاء، ويزداد قلق قائدي  السيارات من التغيرات المناخيه وسقوط الأمطار والشبورة المائية التي تحجب الرؤية  خلال القيادة، لذا يحرص السائق علي اتباع كافة الارشادات من اجل قيادة أمنة علي الطرق العامة واجراء الصيانات الدورية للسيارات.

طرق  الحفاظ على سيارتك خلال فصل الشتاء 

ونوضح في التقرير التالي خطوات الحفاظ علي السيارات والمتطلبات الفنية  لقيادة آمنة  بفصل الشتاء وتجنب حوادث الطرق وهي كالتالي:- 

البطارية

1- البطارية تعد أحد أكثر الأجزاء تأثرًا بالبرودة، حيث يمكن للطقس البارد أن يضعف كفاءة البطارية بشكل كبير.

تأكد من نظافة الأقطاب وإزالة أي تآكل باستخدام منظفات مخصصة.
 

2-الإطارات وفحص الضغط

 ينخفض ضغط الهواء داخل الإطارات ما قد يؤثر على استقرار السيارة وأدائها.


 استخدم جهاز قياس الضغط للتأكد من أن الإطارات ممتلئة وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
 

تأكد من أن الإطارات ليست بالية وأن المداس يوفر التماسك اللازم.
 

3- نظام التدفئة والتكييف

نظام التدفئة ليس فقط لتدفئة الركاب ولكنه يساعد أيضًا في إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي والخلفي.

4-فحص نظام التبريد ومياه الردياتير

تأكد من أن نسبة المياه إلى مضاد التجمد (Antifreeze) صحيحة.
 

افحص مستوى السائل وتأكد من عدم وجود تسربات.
نظف الردياتير إذا لزم الأمر لضمان تدفق السائل بكفاءة.

5. فحص الفرامل

في الظروف الممطرة أو الزلقة، تحتاج الفرامل إلى أن تكون في أفضل حالاتها لتجنب الحوادث.

خطوات الفحص:
افحص وسائد الفرامل (Brake Pads) للتأكد من أنها ليست بالية.
تأكد من أن زيت الفرامل في المستوى المطلوب وغير ملوث.
افحص عمل نظام ABS إذا كان موجودًا في سيارتك.

6. نظام الإضاءة والرؤية

مع قصر ساعات النهار وزيادة احتمالات القيادة في الظلام أو الضباب، يصبح التأكد من نظام الإضاءة أمرًا ضروريًا، لذا افحص المصابيح الأمامية والخلفية وتأكد من أنها تعمل بكفاءة.
 

نظف الزجاج الأمامي والخلفي من الداخل والخارج لضمان رؤية واضحة.
استخدم سوائل تنظيف مخصصة للزجاج المقاوم للضباب.

7- فحص المساحات وسوائل الزجاج
استبدل المساحات إذا كانت متشققة أو غير فعالة.
استخدم سوائل تنظيف زجاج تحتوي على مضاد للتجمد.

8- قيادة آمنة في فصل الشتاء
تجنب التسارع المفاجئ أو الفرملة المفاجئة على الطرق الزلقة.
9- اترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك.
استخدم أضواء الضباب إذا كنت تواجه رؤية ضعيفة.

10- الصيانة الدورية والمحافظة على التحديثات
اتبع جدول الصيانة الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
استخدم قطع الغيار والزيوت الموصى بها لسيارتك.
قم بتحديث برامج السيارة إذا كانت تحتوي على أنظمة ذكية لضمان عملها بكفاءة.

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التغيرات المناخية الصيانات الدورية للسيارات الشبورة المائية الطرق العامة جهاز قياس الضغط

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