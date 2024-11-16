السبت 16 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و601 شاحنة و305 سيارات.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 410 شاحنات و287 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 54000 طن بضائع، 191 شاحنة و18 سيارة. 

 

تصدير 50 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينة 2khadeejah Jahan علي متنها 50000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

 

فيما استقبل الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت السفينة  Alcudia Express.

كما تم تداول 1500 طن بضائع و120 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1380 راكبا.

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