الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

122.9 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع  نسبة 89.2 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1 % والعرب على 5.7 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 122.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 89.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.5 %.

و سجل الأجانب صافي بيع بنحو 908.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.622,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

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